Moldova redirecționează fondurile BEI pentru dezvoltarea interconectării electrice cu România

În data de 19 iunie 2025, 40 de medici veterinari oficiali și inspectori ai Subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat la o serie de instruiri practice esențiale privind metodele și tehnicile de recoltare a probelor utilizate în cadrul Planului Național de Monitorizare. Această inițiativă contribuie semnificativ la creșterea calității controlului în sectorul agroalimentar din Republica Moldova.