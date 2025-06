Branduri internaționale care susțin sustenabilitatea prin inovație

14:30

Sezonul căpșunelor din acest an în Republica Moldova se apropie de final, fiind marcat de o recoltă modestă și pierderi considerabile pentru producători. Potrivit specialiștilor în domeniu, volumul producției de căpșuni a continuat să scadă, cu un ritm anual de 5–15% începând din 2023. The post Sezonul căpșunilor se încheie cu pierderi și producție redusă appeared first on AgroBook.