Liderul de la Tiraspol s-a întâlnit cu ambasadorul Ucrainei în Moldova

09:40

În ultima jumătate de an, prețul pentru închirierea unei locuințe în Chișinău a scăzut cu 10-15%, în ciuda unei cereri constante. În prezent, un apartament cu o cameră se închiriază, în medie, cu 350 de euro, iar cu două camere – cu aproximativ 450 de euro. Specialiștii estimează că, spre...