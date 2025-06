35 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate

19:40

Peste 11 mii de certificate de asigurare „Carte Verde” au fost procesate prin intermediul sistemului informațional RCAData, pe parcursul lunii mai. Banca Națională a Moldovei subliniază că „este un rezultat fără precedent, care marchează o transformare radicală față de situația de acum un an, mai 2024, când piața reușea să... The post Număr record de certificate „Carte Verde” procesate digital într-o singură lună appeared first on ALBASAT.