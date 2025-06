Carburanți mai scumpi în weekend. Prețul la motorină se apropie de 20 de lei

20:50

Țările europene și-au sporit brusc sprijinul pentru Ucraina în lunile martie și aprilie, compensând întreruperea ajutorului american. Astfel, volumul total al suportului militar din partea Europei a urcat la 72 de miliarde de euro, comparativ cu 65 de miliarde acordați anterior de SUA, indică datele Institutului pentru Economie Mondială (IFW),... The post În premieră, Europa depășește SUA în ajutorul militar pentru Ucraina appeared first on ALBASAT.