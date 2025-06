Săptămâna începe cu scumpiri la benzinării. Motorina a ajuns la 20 de lei

21:20

Forța de muncă continuă să scadă în Moldova. În primul trimestru al acestui an, numărul persoanelor active economic a fost de aproape 808 mii, cu 9,9% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Sunt rezultatele preliminare ale anchetei forței de muncă, publicate de Biroul Național de Statistică, transmite...