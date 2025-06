Vot final: Parlamentul permite procurorilor suspendați să activeze în sectorul privat

12:50

Aeroportul Internațional Chișinău scoate la licitație două spații destinate oficiilor pentru schimb valutar. Spațiile, situate în zona comună Sosiri (nivel 1, parter), urmează să fie date în chirie, pentru o perioadă cinci ani, transmite IPN. Cererile de participare la licitație pot fi depus până la data de 27 iunie curent,... The post Aeroportul Chișinău scoate la licitație spații pentru schimb valutar appeared first on ALBASAT.