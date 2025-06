În Republica Moldova continuă depopularea într-un ritm accelerat

06:20

Nu e vis, ci realitatea trăită de unii funcționari din guvernul Republicii Moldova. Mai exact, doi reprezentanți ai Guvernului în Consiliul de Observatori ai MoldovaGaz, care au câte 150 000 de lei pe lună și au ședință la trei luni. Potrivit dezvăluirilor făcute de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la ședința Adunării generale a acționarilor […] The post DEZVĂLUIRI. Renato Usatîi: Reprezentanți ai Guvernului în Consiliul de Observatori ai MoldovaGaz au câte 450 000 de lei pentru o ședință on-line first appeared on HotNews.md.