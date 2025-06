Aeroportul Mărculești va fi modernizat. Când ar putea fi efectuate primele curse de pasageri

18:30

Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz" are, începând de astăzi, 17 iunie, o nouă componență, după ce membrii au fost aprobați săptămâna trecută de Consiliul de observatori al companiei, în cadrul unei adunări prin corespondență. Noua echipă a fost selectată în urma concursului organizat în 2024 de Ministerul Energiei, iar …