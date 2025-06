Socialiștii și apropiații lui Șor participă la un forum economic organizat în Rusia

08:50

Un procuror din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău a fost sancționat disciplinar de Colegiul de Disciplină și Etică al Procuraturii Generale, după ce ar fi manifestat un comportament considerat drept hărțuire sexuală față de o studentă stagiară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit concluziilor Colegiului, procurorul Igor Buliga a avut o atitudine „nedemnă și neonorabilă”, manifestată … The post Un procuror din capitală, sancționat disciplinar pentru hărțuire sexuală first appeared on ZUGO. Articolul Un procuror din capitală, sancționat disciplinar pentru hărțuire sexuală apare prima dată în ZUGO.