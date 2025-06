Universitatea de Stat din R. Moldova a semnat un parteneriat cu o universitate din SUA

08:40

Preotul Constantin Turtureanu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, Râșcani, a anunțat duminică, 15 iunie, în fața enoriașilor că iese de sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, și trece la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Echipa NordNews a vrut să afle ce a stat la … The post video | Încă o biserică din nordul Republicii Moldova a trecut la Mitropolia Basarabiei first appeared on ZUGO. Articolul video | Încă o biserică din nordul Republicii Moldova a trecut la Mitropolia Basarabiei apare prima dată în ZUGO.