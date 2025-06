Victor Munteanu, alias „Caras”, NU e campion mondial. Ce spun autoritățile

10:10

În septembrie vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Cetățenii își vor alege reprezentanții în Parlament și vor decide cui încredințează, pentru următorii ani, puterea de a forma un guvern care să administreze statul și să guverneze. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Votul din acest an este unul mai special. Am putea spune că … The post opinie | Cristian Hrițiuc: Un vot pentru viitorul Moldovei. Sau pentru sfârșitul lui first appeared on ZUGO. Articolul opinie | Cristian Hrițiuc: Un vot pentru viitorul Moldovei. Sau pentru sfârșitul lui apare prima dată în ZUGO.