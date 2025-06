video | Noi îmbrânceli la ședința CMC. Ceban, către consilierii PAS: „Închideți gura odată”

13:30

Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a agravat, "ca urmare a progresiei bolii de bază", a precizat miercuri Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu", scrie G4media.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ca urmare a progresiei bolii de bază, starea generală a pacientului s-a agravat, cu dificultăți respiratorii importante. Echipa medicală multidisciplinară a …