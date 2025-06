Cultura în criză: cum reacționează statul la șocurile climatice?

19:50

Proiectul noii legi privind medierea a fost lansat oficial în cadrul conferinței internaționale „Promovarea medierii prin cooperare în Republica Moldova", desfășurată în perioada 28–29 mai la Chișinău. Evenimentul a reunit experți din Italia, Lituania, Slovenia, Singapore, Regatul Țărilor de Jos, Azerbaijan, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției, Consiliului Europei, BERD, UNICEF și ai profesiilor juridice din Moldova.