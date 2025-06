(VIDEO)Protecția recoltei, prioritatea numărul 1

11:00

Liceul Teoretic „Prometeu" din satul Grozești, raionul Nisporeni, a fost modernizat printr-un amplu proiect de reabilitare energetică, susținut de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Recepția finală a lucrărilor a avut loc pe 26 aprilie, marcând un pas important în eforturile naționale de eficientizare energetică în clădirile publice.