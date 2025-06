Ministerul Agriculturii susține prelungirea licențierii importurilor de cereale pentru a proteja producția locală

15:30

Ucraina doreşte să pună capăt războiului cu Rusia „în acest an", dar Occidentul trebuie să-şi sporească „presiunea economică şi militară" asupra Moscovei, întrucât cu Kremlinul nu funcţionează „diplomaţia aplanării", a declarat joi, la Roma, ministrul de externe ucrainean. „Vrem să punem capăt acestui război în acest an", a spus Andrii Sîbiga în timpul unei reuniuni […]