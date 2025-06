Maia Sandu va avea un turneu în Germania pentru întâlniri cu diaspora moldovenească

11:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat motivul pentru care consideră esențială organizarea Marșului Suveranității în data de 23 iunie, precizând că amenințările la adresa independenței și suveranității țării sunt tot mai evidente. „Pentru că în acest an și în această perioadă riscul la adresa suveranității noastre este mai mare ca niciodată. Kremlinul încearcă să […]