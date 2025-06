Actorul și jurnalistul Constantin Cheianu intră deschis în politică: Va candida pe listele PAS la parlamentare

17:40

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din Orhei a fost reținut de polițiștii din sectorul Buiucani, după ce a sustras un automobil de lux chiar de pe teritoriul spălătoriei auto unde era angajat. Sesizarea a fost făcută de proprietarul unui BMW, care a observat dispariția mașinii. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că […] The post VIDEO // A furat un BMW de 30.000 de euro de la spălătoria auto unde lucra și l-a abandonat avariat în Telenești appeared first on Omniapres.