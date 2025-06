Horoscop 14 iunie 2025. Neprevăzutul aduce bucurie și reușite. Ce ne rezervă astrele

12:10

Guvernarea grăbește transferul Centrului responsabil de contracarare a dezinformării în subordinea Președinției pentru că nu se știe ce majoritate parlamentară va fi după alegerile din toamnă. O spune deputata neafiliată, Olesea Stamate. Ea adaugă că nu cunoaște activitatea actuală a instituției – cunoscută anterior sub numele de „Patriot", deși aceasta este finanțată din bani publici […]