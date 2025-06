Donald Trump avertizează Iranul: „Situația se va agrava, dar încă mai este timp să se pună capăt acestui măcel”

10:10

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că înghețurile de primăvară din acest an au avut un impact semnificativ asupra sectorului pomicol din Republica Moldova. Fenomenul, care s-a manifestat pe parcursul a 7–8 nopți consecutive, cu temperaturi negative prelungite, a compromis procesele de înflorire și formare a rodului în livezi. Potrivit datelor preliminare transmise de direcțiile […]