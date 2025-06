foto | Patru tinere din R. Moldova, blocate într-o zonă periculoasă a munților. Operațiunea de salvare a durat ore în șir

11:50

Lotul național de lupte a cucerit primele două medalii la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile în orașul Skopje, Macedonia de Nord. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ambele distincții au fost obținute în cadrul competiției de lupte greco-romane. Ignat Meico a câștigat medalia de argint, după ce a … The post Lotul național de lupte aduce două medalii de la Campionatele Europene de la Skopje first appeared on ZUGO. Articolul Lotul național de lupte aduce două medalii de la Campionatele Europene de la Skopje apare prima dată în ZUGO.