video, foto | Scandări și îmbrânceli în centrul Chișinăului: Cum s-au desfășurat marșul „Pride”, cel al „Familiei” și protestul enoriașilor

Președintele Emmanuel Macron a declarat marți că Franța va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale „în câteva luni", dacă nu se ia o astfel de măsură la nivel european, potrivit Euronews.ro. „Trebuie să interzicem rețelele sociale pentru cei sub 15 ani", a spus Macron într-un interviu pentru postul