Chișinău, între primele zece destinații europene preferate pentru munca de la distanță

14:50

Poliția a confiscat ilegal ziare cu publicitate politică a partidului Moldova Mare, iar șeful Inspectoratului General al Poliției a furnizat publicului informații false despre acest incident. Cu o astfel de declarație au venit astăzi lidera formațiunii, Victoria Furtună, și colegul ei de partid, avocatul Igor Hlopețchi. Potrivit Victoriei Furtună, la fața locului poliția a confiscat […] The post Partidul Moldova Mare respinge declarațiile șefului IGP: Formațiunea a depus o plângere la SPIA MAI pentru acțiunile poliției și s-a adresat CEC appeared first on Omniapres.