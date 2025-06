Pe strada Burebista din Chișinău vor fi amenajate 200 de locuri noi de parcare. Trotuarul este în plin proces de reabilitare

10:40

Executivul a aprobat majorarea bugetului pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale. Suma suplimentară de 1 miliard de lei, alocată prin Bugetul PLUS, urmează să fie inclusă în mijloacele Fondului Rutier, care va constitui, în total, aproape 2,7 miliarde de lei. Banii vor fi folosiți întreținerea curentă pe timp de vară și iarnă, servicii pentru […]