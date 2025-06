Sistemele Aeroportului Chișinău au fost restabilite. Traficul aerian revine treptat la normal

10:10

Președintele SUA Donald Trump și miliardarul Elon Musk, care l-a susținut în alegeri, au avut un schimb de replici prin care s-au acuzat recipric. Trump a propus stoparea subvențiilor de stat și a contractelor guvernamentale pentru miliardarul Elon Musk, pentru a economisi „miliarde și miliarde de dolari” din bugetul SUA. La rândul său, Musk a […] The post Scandal Trump–Musk: Trump vrea să-i taie subvențiile, Musk cere impeachment appeared first on Omniapres.