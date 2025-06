LIVE// Consultări publice pe marginea inițiativei legislative privind modificarea Codului serviciilor media audiovizuale

10:00

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) salută inițiativa de unificare a forțelor de opoziție. "Unirea în fața pericolului distrugerii statului, inevitabil în cazul menținerii regimului actual, este considerată de PCRM ca fiind cea mai pragmatică și mai necesară măsură a societății civile în interesul țării și al cetățenilor săi", se arată în declarația Comitetului politic […]