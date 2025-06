DOC // Cancelaria de Stat cere autorităților din Chișinău să abroge interdicția pentru marșul comunității LGBT

12:40

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, anunță că va solicita oficial Guvernului închirierea Reședinței de Stat de la Condrița, cu intenția de a o transforma într-un centru de odihnă și sprijin social destinat cetățenilor – sub denumirea de „Reședința Poporului”. Declarația a fost făcută în contextul criticilor privind modul în care este întreținut și utilizat imobilul. […] The post VIDEO // Usatîi propune transformarea Reședinței de la Condrița în „Reședința Poporului” – un centru social pentru cetățeni appeared first on Omniapres.