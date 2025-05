Trump şi Putin au discutat la telefon – Au convenit începerea imediată a negocierilor ruso-ucrainene privind încetarea focului

21:10

Valoarea totală a compensațiilor la energia electrică acordate antreprenorilor a ajuns la 41,6 milioane de lei, sumă virată până în prezent în conturile a 620 de întreprinderi din toată țara. Datele au fost prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării(MDED). Potrivit MDED, banii au fost transferați treptat și vizează consumul din lunile ianuarie, februarie, martie ...