Zelenski s-a reîntâlnit la Roma cu JD Vance şi Rubio și a spus că vrea mai rapid un armistiţiu cu Rusia  

17:20

Combinatul de Vinuri „Cricova", care este declarat obiect al patrimoniului cultural-național, va fi înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Inițiativa legislativă, elaborată de ministerul Culturii, mai ...