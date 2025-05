Mureșan: „Prima tranșă din ajutorul de 1,9 miliarde de euro va ajunge în Moldova până la mijlocul lunii iunie”

15:50

Prim-ministrul Dorin Recean a participat astăzi la cea de-a patra ediție a Moldova Electronics Forum, un eveniment dedicat analizării tendințelor și oportunităților din sectorul electronic al Republicii Moldova. Forumul a reunit reprezentanți ai companiilor de profil, autorități, mediul academic și investitori interesați de dezvoltarea tehnologică a regiunii. În cadrul discursului său, șeful Guvernului a subliniat ... Premierul Recean: Industria electronică contribuie tot mai mult la conectarea Moldovei la rețelele industriale regionale și globale