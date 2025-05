Alegeri prezidențiale în România, turul doi – Are loc numărătoarea oficială a voturilor – Scor strâns între Nicușor Dan și George Simion

17:40

Guvernul Republicii Moldova a aprobat marți, 14 mai, semnarea unui acord de grant în valoare de 3,6 milioane dolari SUA, destinat îmbunătățirii eficienței și transparenței achizițiilor publice. Finanțarea este oferită de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, prin intermediul Programului M-GROW („Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova"). Grantul ... Moldova va primi un grant de 3,6 milioane dolari pentru reformarea achizițiilor publice