POLITICO – Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, unul dintre motivele pentru care SUA a scos România din Visa Waiver

Comunitatea internațională este în așteptarea negocierilor directe între Putin și Zelenski la Istanbul. Dar nimic nu e sigur: președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că nu se va întâlni cu niciun alt oficial rus în afară de președintele rus Vladimir Putin, în timp ce Kremlinul își păstrează poziția evazivă. Zelenski se duce în Turcia Președintele Ucrainei, ... Negocierile directe dintre Ucraina și Rusia, la Istanbul, sub o mare incertitudine – Zelenski a anunțat că nu se va întâlni cu niciun alt oficial rus în afară de Putin, în timp ce Kremlinul este evaziv