Chișinău va avea un centru modern de reciclare

În 2024, Republica Moldova a înregistrat pierderi de peste 20 de miliarde de lei din cauza risipei și pierderilor de produse alimentare, aproape dublu față de 2015. Conform economistului Veaceslav Ioniță, circa 180.000 de tone de alimente au fost aruncate, echivalentul a 3.000 de vagoane marfare, în timp ce peste un milion de moldoveni trăiesc sub pragul sărăciei absolute.​