UE va propune interzicerea importurilor de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027

Statele Unite ar putea să-și schimbe abordarea în ceea ce privește rolul de mediator în soluționarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. De acum înainte, inițiativa principală ar trebui să treacă direct în mâinile Kievului și Moscovei, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al SUA, Temmy Bruce, informează ziarul ucrainean New