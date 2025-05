video | Vicepremiera pentru Integrare Europeană: „UE este deschisă extinderii. Trebuie să acționăm hotărât și rapid”

11:40

„Abia am început”, a avertizat președintele american la împlinirea a 100 de zile din al doilea său mandat prezidențial, deja marcat de anunțuri răsunătoare. Unele dintre promisiunile sale de campanie sunt încă în așteptare, scrie Le Figaro, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ofensivă protecționistă, vânătoare de migranți… Donald Trump a avut un început … The post „Încă n-ați văzut nimic, abia începem”. Ce măsuri pregătește Trump pentru restul mandatului său first appeared on ZUGO. Articolul „Încă n-ați văzut nimic, abia începem”. Ce măsuri pregătește Trump pentru restul mandatului său apare prima dată în ZUGO.