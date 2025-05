„Știu că s-ar putea să nu mă mai întorc”. Mii de tineri ucraineni aleg să meargă în prima linie a frontului pentru bani

11:40

Un deținut a evadat duminică seara, 28 aprilie 2025, din Penitenciarul nr.1-Taraclia. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), evadarea s-a produs în jurul orei 19:45. Este vorba despre Topciu Victor Dmitri, născut pe 26 aprilie 1999, originar din orașul Ceadîr-Lunga. Acesta era condamnat la 6 ani de închisoare pentru mai …