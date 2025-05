Incident la sol pe Aeroportul Internațional Chișinău: o scară mobilă a lovit o aeronavă Wizz Air

11:40

Evoluția în creștere a popularității liderului AUR, George Simion, care se declară inspirat de mișcarea Make America Great Again (MAGA) a președintele american Donald Trump, este urmărită cu atenție internațională, din cauza temerilor că o victorie a acestuia ar putea destabiliza România, membru-cheie al NATO și UE, scrie Politico.