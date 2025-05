Doi candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

10:00

Statele Unite şi Ucraina au anunţat miercuri semnarea unui acord economic, după ce preşedintele Donald Trump a făcut presiuni timp de săptămâni cerând Ucrainei să compenseze Washingtonul pentru miliardele de dolari acordaţi ca asistenţă militară şi economică în războiul împotriva agresiunii ruse, scrie News.ro, preluând Associated Press.