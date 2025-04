Se lucrează intens în Nisporeni: infrastructura medicală devine mai accesibilă

13:00

Mai mulți cetățeni au primit în ultimele zile mesaje electronice care par a fi trimise din numele șefului Inspectoratului General al Poliției, în care sunt anunțați că ar fi citați într-un proces judiciar. Poliția califică aceste mesaje drept false și avertizează că este vorba despre o nouă tentativă de fraudă...