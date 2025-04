„Miss Gimnaziu 2025”: Fetele din Nisporeni și Țuțora au demonstrat ce înseamnă talentul și încrederea!

09:00

Până la 13.000 de urși bruni trăiesc în România, arată rezultatele preliminarii ale unui studiu genetic realizat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, transmite IPN. Între timp, Ministerul Mediului român propune simplificarea pașilor de împușcare a urșilor periculoși. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a... The post România are aproape 13 mii de urși. Numărul optim e de 4 mii appeared first on ALBASAT.