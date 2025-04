Cursul valutar oficial la 23.04.2025

14:40

Societatea din Republica Moldova are datoria morală de a păstra vie memoria evenimentelor tragice din trecut, generate de regimul sovietic în Basarabia. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice cu tema „Scopurile, autorii și dovezile foametei organizate din 1946-1947”, organizată de Agenția de presă... The post Igor Boțan: Societatea din Republica Moldova nu trebuie să uite ororile regimului sovietic appeared first on ALBASAT.