Cursul valutar oficial la 18.04.2025

Federația Sindicală „Sănătatea" din Moldova și Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciul Public atrage atenția asupra problemei orelor suplimentare în sectorul medical. Potrivit sindicaliștilor, volumul excesiv de ore suplimentare reprezintă o problemă stringentă, care afectează lucrătorii din domeniul sănătății și are impact asupra sănătății și siguranței angajaților.