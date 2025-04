Sărbătoarea Paștelui prin ochii locuitorilor din Nisporeni

20:50

Coborârea temperaturii sub 0°C în perioada de vegetație afectează pomii fructiferi și plantațiile viticole, mai ales în faza de înflorire. Specialiștii recomandă un șir de măsuri de atenuare a riscurilor, transmite IPN. Întrucât meteorologii anunță înghețuri pentru următoarele zile, iar minimele termice vor atinge până la -5 grade Celsius, experții...