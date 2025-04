Olesea Stamate propune crearea unei comisii de anchetă pentru investigarea Legii amnistiei: „Adevărul trebuie spus”

12:30

Luptătoarea Irina Rîngaci, în vârstă de 23 de ani, a devenit vicecampioană europeană la Bratislava, urcând pe podium pentru al cincilea an consecutiv la Campionatale Europene. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, după victoriile cu Eniko Elekes (Ungaria) și Iryna Koliadenko (Ucraina), Irina Rîngaci a fost învinsă în finala categoriei