video | Halterofilul Marin Robu a devenit vicecampion european

Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat oficial noua carte de identitate electronică a cetățeanului Republicii Moldova. Primul exemplar al documentului a fost înmânat președintei Maia Sandu, devenind astfel primul cetățean care primește acest act. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noul document înlocuiește actualul buletin de identitate, neschimbat de peste 11 ani, și este aliniat la …