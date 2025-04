Consultări publice privind proiectul de lege pentru agenții imobiliari

18:20

În Republica Moldova a apărut o nouă sectă. Este vorba despre un cult pseudo-religios cu viziuni extremiste, denumit „Biserica Ortodoxă Rusă – Imperiul Țarist". Organizația are o comunitate de peste 500 de persoane, care sunt obligate să renunțe la toate bunurile în favoarea cultului, scrie deschide.md.