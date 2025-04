video | Zona „Aventura Park” din Chișinău va fi reamenajată în patru zone

16:50

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova i-a transmis ambasadorului desemnat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, o notă prin care trei angajați ai Ambasadei Ruse la Chișinău au fost declarați persoane indezirabile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia autorităților moldovenești are la bază dovezi clare privind desfășurarea de activități contrare statutului diplomatic pe teritoriul Republicii Moldova, …