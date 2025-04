Luptătoarea Mariana Draguțan a cucerit medalia de bronz la Campionatul European

21:10

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Anatolie Falca, și-a dat demisia ca urmare a solicitării primi-ministrului Dorin Recean în acest sens. „ANP este tocmai instituția care trebuie să ia în calcul toate riscurile eliberării deținuților, nu să lase abuzurile să se întâmple", și-a motivat premierul solicitarea. Demisia are loc în contextul scandalului privind eliberarea unor …