video | Bugetul +Plus: Investiții în cantinele școlare. Dan Perciun explică cum vor fi folosiți banii

08:40

În perioada 4–7 aprilie 2025, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău s-a desfășurat workshopul „Identitate europeană și politici culturale” în format hibrid, online și offline. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Jean Monnet TEIDCIPEI – Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană și a reunit actori relevanți din … The post foto | Strategii culturale pentru coeziune europeană: Concluziile workshopului TEIDCIPEI first appeared on ZUGO. Articolul foto | Strategii culturale pentru coeziune europeană: Concluziile workshopului TEIDCIPEI apare prima dată în ZUGO.