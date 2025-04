Luni, 14 aprilie, accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi limitat

09:50

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, vicepreședintele PAS, declară că este dezamăgit de fosta sa colegă de partid, Olesea Stamate, în contextul scandalului privind legea amnistiei. El a subliniat că acest scandal a fost o mare dezamăgire, având în vedere că fiecare membru al Parlamentului are responsabilitatea de a …